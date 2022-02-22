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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Колорадо Эвеланш» (5:1). 3 (2+1) очка набрал чешский форвард Давид Пастрняк.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 17:30 (5x5)   2:0 Бержерон (Холл, Грызлик) – 28:01 (5x5)   2:1 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 32:58 (5x4)   3:1 Пастрняк (Холл, Карло) – 34:35 (5x5)   4:1 Дебраск (Лазар, Макэвой) – 35:42 (5x5)   5:1 Койл (Пастрняк, Холл) – 54:04 (5x4)

«Каролина Харрикейнз» в овертайме переиграла «Филадельфию Флайерз». Форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором голевой передачи, защитник «лётчиков» Иван Проворов также отметился результативным пасом.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Фаст, Славин) – 20:24 (5x5)   1:1 Мейхью (Браун, Проворов) – 20:59 (5x5)   1:2 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 32:13 (5x5)   2:2 Браун (Рэтклифф, Ристолайнен) – 45:19 (5x5)   2:3 Трочек (Нечас, Коул) – 47:15 (5x5)   3:3 Линдблом (Конечны, Санхайм) – 55:07 (5x5)   3:4 Песке (Трочек, Стаал) – 64:42 (3x3)

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» со счётом 3:1, выиграв в 10-й раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2022, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Монахан (Манджапане, Ханифин) – 21:07 (5x4)   1:1 Тонинато (Пионк, Диллон) – 27:39 (5x5)   2:1 Линдхольм (Годро) – 59:13 (5x5)   3:1 Тоффоли (Баклунд, Коулман) – 59:49 (en)

«Монреаль Канадиенс» одержал третью победу кряду, оказавшись сильнее «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Форвард «кленовых листьев» Илья Михеев отличился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Андерсон (Питри, Кофилд) – 02:58 (5x5)   2:0 Кофилд (Андерсон) – 19:10 (5x5)   3:0 Хоффман (Галлахер) – 20:38 (5x5)   4:0 Андерсон (Кофилд, Судзуки) – 35:58 (5x5)   5:0 Питлик (Галлахер, Шьяро) – 37:56 (5x5)   5:1 Михеев (Райлли, Каше) – 44:43 (5x5)   5:2 Энгвалль (Спецца, Холл) – 45:28 (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» переиграл дома «Сиэтл Кракен». Форвард хозяев Василий Подколзин отметился забитым голом.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2022, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Мотт (Ламмикко, Хаймор) – 00:11   1:1 Макканн (Юханссон, Эберле) – 03:12 (5x5)   1:2 Джордано (Донской, Шихан) – 14:26 (4x5)   2:2 Хэмоник (Ламмикко, Мотт) – 23:45 (5x5)   3:2 Подколзин (Хьюз, Петтерссон) – 36:41 (5x5)   4:2 Хорват (Миллер, Петтерссон) – 40:35 (5x4)   5:2 Пирсон (Миллер) – 58:28 (en)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 75 очков в 50 матчах. Следом идёт «Каролина», у которой 74 балла после 50 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 70 очков за 49 матчей.

На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо», в активе которого 76 баллов после 50 встреч. На втором месте идёт «Калгари», у «огоньков» 66 баллов после 49 встреч. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», отстающая от второй строчки на один балл при 47 сыгранных встречах.

Турнирная таблица НХЛ
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