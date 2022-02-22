Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Колорадо Эвеланш» (5:1). 3 (2+1) очка набрал чешский форвард Давид Пастрняк.

«Каролина Харрикейнз» в овертайме переиграла «Филадельфию Флайерз». Форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором голевой передачи, защитник «лётчиков» Иван Проворов также отметился результативным пасом.

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» со счётом 3:1, выиграв в 10-й раз подряд.

«Монреаль Канадиенс» одержал третью победу кряду, оказавшись сильнее «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Форвард «кленовых листьев» Илья Михеев отличился заброшенной шайбой.

«Ванкувер Кэнакс» переиграл дома «Сиэтл Кракен». Форвард хозяев Василий Подколзин отметился забитым голом.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 75 очков в 50 матчах. Следом идёт «Каролина», у которой 74 балла после 50 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 70 очков за 49 матчей.



На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо», в активе которого 76 баллов после 50 встреч. На втором месте идёт «Калгари», у «огоньков» 66 баллов после 49 встреч. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», отстающая от второй строчки на один балл при 47 сыгранных встречах.