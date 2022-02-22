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НХЛ не накажет Маккиннона за удар лайнсмена клюшкой. Лига не обнаружила злого умысла

НХЛ не накажет Маккиннона за удар лайнсмена клюшкой. Лига не обнаружила злого умысла
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«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».

Форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон по ходу встречи ударил лайнсмена клюшкой. Как сообщает в «Твиттере» журналист Ник Кипреос, лига не применит санкций к игроку за данный инцидент, так как не нашла злого умысла после расследования данного события с участием судей и представителей лиги.

Нападающий «Колорадо» посчитал, что лайнсмен не заметил нарушения правил во время вбрасывания, после чего задел его клюшкой. Никакого наказания за этим не последовало. В случае умышленного удара судьи клюшкой игроку могла грозить 10-матчевая дисквалификация.

Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.

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