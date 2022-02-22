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Нападающий «Калгари» Годро рассказал о причинах 10-матчевой победной серии клуба

Нападающий «Калгари» Годро рассказал о причинах 10-матчевой победной серии клуба
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Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:1) прокомментировал 10-матчевую серию побед клуба.

«Сейчас мы получаем огромное удовольствие от всего — от результатов, от игры, даже от тренировок. Семь матчей подряд, которые мы провели на своей площадке после Матча звёзд НХЛ, позволили нам больше времени побыть в домашней обстановке, отработать кое-какие нюансы, поднять себе настроение. Мы в хорошей форме», — приводит слова Годро официальный сайт НХЛ.

«Калгари» в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции и первом месте Тихоокеанского дивизиона, заработав 66 очков после 49 матчей.

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