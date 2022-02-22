ИИХФ дисквалифицировала на год украинского форварда, попавшего в расистский скандал

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал на один год нападающего сборной Украины и клуба «Кременчуг» Андрея Денискина.



Дисквалификация связана с инцидентом расизма, который произошёл 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги между «Кременчугом» и «Донбассом». После потасовки на 36-й минуте встречи Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищал на тот момент цвета донецкого клуба.



«Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где бы то ни было, если уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл отстранение от участия в 13 играх своей команды, комиссия определила, что требуется ещё один период отстранения.



Денискин отстранён на один год от участия во всех мероприятиях, санкционированных ИИХФ.



Денискин уже отбыл 13-матчевую дисквалификацию чемпионата, что стало максимальным наказанием, которое могла наложить федерация хоккея Украины. Главный судья федерации хоккея Украины признал во время допроса Денискина, что дисквалификация на 13 игр, которая была наложена на него, была максимально возможной по действующим правилам, но указал, что это необходимо изменить и разрешить более суровое наказание за такие инциденты.



Во время слушания в решающей коллегии Денискин сразу признал, что его действия были неправильными, и заявил, что приносил извинения лично Смереку и неоднократно в ходе дисциплинарных процессов. В данном случае нет никаких сомнений в том, что рассматриваемый жест был расистским, и Денискин признавал это на протяжении всего судебного разбирательства. Денискин указал, что как только игра закончилась, он пошёл в раздевалку «Донбасса» и извинился перед Смереком, и они пожали друг другу руки», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.