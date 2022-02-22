Гендиректор «Трактора» анонсировал продление контракта с Блажиевским на три года

Защитник «Трактора» Артём Блажиевский продлил контракт с клубом сроком на три года.
Генеральный директор челябинского клуба Иван Савин опубликовал фото хоккеиста с подписью: «Лицо Артёма, когда предложил остаться в Челябинске ещё на три года».
Напомним, Блажиевский стал игроком «Трактора» в конце декабря 2021 года в результате обмена с ЦСКА. В обратную сторону отправился нападающий Виталий Абрамов. Блажиевский является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина (2019), дважды становился чемпионом России (2019, 2020). Защитник неоднократно привлекался в сборную страны, где провёл 25 матчей и отметился пятью голевыми передачами.
В текущем сезоне Блажиевский провёл за ЦСКА 34 матча и набрал семь очков: забил два гола и отдал пять передач. За «Трактор» 27-летний защитник сыграл пять встреч, забросив одну шайбу при общей полезности «+6».
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