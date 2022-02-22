Потанин: сборная России на Олимпиаде была не «Красной машиной», а пока только проектом

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин прокомментировал выступление сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Мне не понравилась игра команды. Играли сухо – не в наш российский или советский, атакующий, бодрый хоккей. Играли как могли. Всего 13 шайб за 6 матчей, 5 из которых были заброшены в ничего не решающей встрече с чехами. Это, конечно, ни о чём. Сам уровень игры меня как болельщика радовать не может.



Причём наша сборная была наименее пострадавшей из-за того, что в Пекин не поехали энхаэловцы. У нас все ребята были из КХЛ, а в нашей лиге много качественных игроков. Мы собрали вполне боеспособную команду.



Но качество игры радовать не может. Мне кажется, что не хватило лидеров. Вспомните, что на прошлой Олимпиаде выступали не только Капризов, Гусев, но и Дацюк с Ковальчуком… Ветераны играли очень важную роль уже своим присутствием в команде.



А сейчас, получается, у нас лучшим бомбардиром стал Никита Гусев, набравший тоже 6 (0+6) очков. Это хорошо, но без забитых голов обычно Олимпиаду не выигрывают. Например, Валерий Харламов в Саппоро-1972 забросил 9 шайб. Вот так ведущие тройки ведут свою команду к золоту. Да, ребята – молодцы, многие здорово себя проявили – и Никита Нестеров, и Вячеслав Войнов, а Егор Яковлев вообще вошёл в символическую сборную турнира.



Но это защитники, а с нападающими у нас оказалось сложнее. Антон Слепышев себя проявил как лидер, Гусев был хорош, молодые ребята чуть-чуть зажгли. Но это не «Красная машина». Это пока лишь только проект «Красной машины».



Впрочем, тренеры работают – вдумчиво, наверняка, с определённой перспективой. Надо запастись терпением. И следующее золото уже берём со своим гимном и флагом!» – цитирует Потанина «Матч ТВ».