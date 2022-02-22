Савин: долгосрочный контракт Блажиевского был приоритетом для «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание нового соглашения с защитником Артёмом Блажиевским.
«Мы рады, что клубу удалось заключить с Артёмом Блажиевским именно долгосрочный контракт. Это была одна из наших приоритетных задач в комплектовании состава на ближайшие сезоны. Оборона — фундамент команды, и «Трактор» получил надёжного и габаритного игрока, способного добавить на льду уверенности и мощи.
Артём отлично знаком с Анваром Гатиятулиным по работе в сборной России, поэтому у него не возникло никаких проблем с адаптацией, он отлично влился в коллектив и благодаря своим человеческим качествам быстро стал в Челябинске своим. Его опыт выступлений и побед в Кубке Гагарина, безусловно, поможет «Трактору» как прямо сейчас, так и в будущем», — цитирует Савина телеграм-канал клуба.
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