В «Витязе» рассказали о будущем легионеров клуба, включая лучшего снайпера Оямяки

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал будущее легионеров подмосковного клуба.



«Практически полсезона было четыре человека. Большие надежды были на Микса Индрашиса, но не сложилось. Он сыграл слабо. Кемиляйнен и Аалтонен неограниченно свободные агенты, будет тяжело бороться с другими клубами, от которых поступят другие финансовые предложения игрокам. Они себя зарекомендовали, по ним были предложения по ходу сезона.



Одетт и Оямяки ограниченно свободные агенты, будем за них бороться, ведём переговоры уже сейчас. Одетт расторг контракт, мы его отпустили доигрывать сезон в Швецию, при этом права остались за нашим клубом», – передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.