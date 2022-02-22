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В «Витязе» рассказали о будущем легионеров клуба, включая лучшего снайпера Оямяки

В «Витязе» рассказали о будущем легионеров клуба, включая лучшего снайпера Оямяки
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал будущее легионеров подмосковного клуба.

«Практически полсезона было четыре человека. Большие надежды были на Микса Индрашиса, но не сложилось. Он сыграл слабо. Кемиляйнен и Аалтонен неограниченно свободные агенты, будет тяжело бороться с другими клубами, от которых поступят другие финансовые предложения игрокам. Они себя зарекомендовали, по ним были предложения по ходу сезона.

Одетт и Оямяки ограниченно свободные агенты, будем за них бороться, ведём переговоры уже сейчас. Одетт расторг контракт, мы его отпустили доигрывать сезон в Швецию, при этом права остались за нашим клубом», – передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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