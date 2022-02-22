«Не знаю, почему они с нами летят». Большунов — о сборной России по хоккею

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев и лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, завоевавший на Олимпийских играх 2022 года в Пекине пять медалей (три из них — золотые), в подкасте «Голос биатлона» в шуточной форме обсудили полёт хоккеистов национальной команды с другими олимпийцами.
Напомним, сборная России отправлялась на Олимпийские игры в Китай отдельным чартерным рейсом.
Губерниев: Сейчас любой скажет, что Большунов — это суперзвезда, намбер ван. С тобой фотографируются наши хоккеисты, у которых денег — миллионы.
Большунов: Я вообще не знаю, почему они с нами летят. Они должны на отдельном самолёте лететь. Просто не понимаю (смеётся).
Губерниев: Они не выиграли. Если бы выиграли, полетели бы на отдельном.
Большунов: А финны на полу на регистрации спят.
Губерниев: Так и живём. Взял корону — держи.
Большунов: Зато ребята подошли, сфотографировались. А было бы у них золото, не подошли бы.
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