«Не знаю, почему они с нами летят». Большунов — о сборной России по хоккею

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев и лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, завоевавший на Олимпийских играх 2022 года в Пекине пять медалей (три из них — золотые), в подкасте «Голос биатлона» в шуточной форме обсудили полёт хоккеистов национальной команды с другими олимпийцами.



Напомним, сборная России отправлялась на Олимпийские игры в Китай отдельным чартерным рейсом.



Губерниев: Сейчас любой скажет, что Большунов — это суперзвезда, намбер ван. С тобой фотографируются наши хоккеисты, у которых денег — миллионы.



Большунов: Я вообще не знаю, почему они с нами летят. Они должны на отдельном самолёте лететь. Просто не понимаю (смеётся).



Губерниев: Они не выиграли. Если бы выиграли, полетели бы на отдельном.



Большунов: А финны на полу на регистрации спят.



Губерниев: Так и живём. Взял корону — держи.



Большунов: Зато ребята подошли, сфотографировались. А было бы у них золото, не подошли бы.