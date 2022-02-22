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Фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства команды выйти из состава участников КХЛ

Фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства команды выйти из состава участников КХЛ
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Фан-клуб финского «Йокерита» потребовал от руководства выхода команды из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.

Продолжение игр нанесёт неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», — говорится в заявлении в «Инстаграме».

Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Йокерит» должен сыграть со «Спартаком».

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