Великобритания ввела санкции против президента СКА Тимченко и Бориса Ротенберга

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон во время выступления в парламенте заявил, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трёх физических лиц.
«Мы вводим санкции против трёх очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещён въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», — приводит слова Джонсона ТАСС.
Отмечается, что под британские рестрикции подпадут следующие банки: «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Отметим, что Геннадий Тимченко является председателем Совета директоров КХЛ и президентом хоккейного клуба СКА. Борис Ротенберг — президент футбольного клуба «Сочи».
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