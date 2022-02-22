«Все ребята добились своего». Семёнов о выступлении сборной России по хоккею на Олимпиаде

Нападающий «Авангарда» и сборной России по хоккею Кирилл Семёнов подвёл итоги Олимпиады-2022 в Пекине.



«Нам немного не хватило — проиграли решающую битву. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, тренерам, массажистам, персоналу, а также болельщикам за поддержку! Мы стали одной семьёй, полтора месяца провели вместе, бок о бок, плечом к плечу, сражались до последней секунды. Немного не хватило нам взять золото, за которым мы шли. Серебро тоже хорошо, но всё-таки мы не добились того, чего хотели.



Начинал турнир 13-м нападающим, потом в нижних звеньях, но забивал, и в итоге на полуфинал и финал выходил уже в первом звене? Вы знаете, на самом деле разные звенья пробовались, может, где-то что-то не шло. 13-й нападающий не значит, что ты сидишь. В первую очередь все ребята, приехавшие со сборной, добились своего: всегда мечтаешь играть на Олимпиаде, бороться за медали. Это самый престижный турнир из всех тех, которые могут быть. Мы все были счастливы. Неважно, сколько ты сыграл, самое главное, что ты вложил в это душу и сердце.



Команда действительно была единым целым? Да, так и есть. Я же подчеркнул изначально: мы собрались, работали вместе, была, можно сказать, мини-предсезонка, сплотились. В Новогорске нельзя было никуда выйти, только по улице погулять, так же, как и в Китае. Поэтому все вместе всегда общались, за одним столом сидели, и это очень здорово. Не так легко сплотиться, но у нас были лидеры, которые уже играли на Олимпиаде, была молодёжь, все помогали друг другу. Поэтому было очень здорово, когда работали все вместе, плечом к плечу.



Остались ли ещё силы на плей-офф? На самом деле мы только вчера прилетели, не могли вылететь часов пять, наверное, оттуда летели семь с половиной часов. Плюс пока вчера прошла церемония — пришло много болельщиков, спасибо им огромное. Пока по улице ехали — стояли тоже с плакатами. Россия всё равно переживает, и это очень здорово! Все молодцы, те, кто участвовал в других дисциплинах, тоже приехали, несмотря на то что были вымотаны дорогой и соревнованиями. У нас сейчас есть неделя до первой встречи, поэтому нужно восстановиться, набраться эмоций — и в бой, за Кубком Гагарина!» — приводит слова Семёнова официальный сайт «Авангарда».