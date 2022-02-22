Иван Федотов — лучший игрок сборной России на Олимпиаде по версии подписчиков «Чемпионата»

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов стал лучшим игроком национальной команды по итогам завершившихся Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) по версии подписчиков «Чемпионата» в социальных сетях.
На протяжении всего хоккейного турнира на Олимпиаде после каждого из шести матчей сборной России «Чемпионат» вместе с брендом ŠKODA предлагали болельщикам выбрать лучшего игрока команды.
Четыре раза победителем становился вратарь Иван Федотов, также по разу были выбраны Никита Нестеров и Никита Гусев.
В общем зачёте победу с крупным преимуществом одержал Иван Федотов, набравший 17 093 голоса. На втором месте расположился Никита Гусев с 4719 голосами, замкнул тройку Никита Нестеров, за которого проголосовали 2810 раз.
На трибунах, в дороге или дома — нас объединяет нечто большее, чем спорт. Вместе мы болеем за любимую команду, по-настоящему радуемся и поддерживаем друг друга. Любовь российских болельщиков к национальной сборной выражалась яркой поддержкой перед экранами и в социальных сетях на протяжении всего турнира, а любовь ŠKODA к хоккею воплотилась в особой хоккейной серии ŠKODA Hockey Edition.
В следующий раз российская сборная поборется за золото уже в мае: на чемпионате мира по хоккею — 2022 в Финляндии.
Бренд ŠKODA традиционно поддержит этот турнир. Хоккей — наша игра!
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