Сборную Финляндии по хоккею после победы на Олимпиаде пришли чествовать 20 тыс. человек

20 тыс. человек посетили чествование мужской сборной Финляндии по хоккею после победы на Олимпийских играх — 2022, которые прошли в Пекине (Китай).



Праздник в честь спортсменов, которые впервые стали олимпийскими чемпионами в хоккейном турнире, состоялся вчера, 21 февраля. Местом проведения церемонии стал «Олимпийский стадион» в Хельсинки — крупнейшая спортивная арена Финляндии. На стадион пришли 20 тыс. человек — это максимально допустимое количество людей, которые могли присутствовать на арене.



Отметим, что в Хельсинки в этот день были сильные осадки в виде снегопада.

Напомним, 20 февраля в Пекине завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.