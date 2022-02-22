Третьяк: Большунов — человек от бога. Герой из героев

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о российском лыжнике и трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.



«Какие соревнования на Олимпиаде смотрел? Мне всё было интересно: фигурное катание, лыжи. Наш герой-лыжник взял здесь пять медалей. Это благодаря таланту или каждодневным усилиям? Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде — это редкий случай. Фигуристы наши тоже молодцы.



Можно ли Большунова сравнить с теми лыжниками, с которыми я общался, будучи спортсменом на Олимпийских играх? Вячеслав Веденин в 1972 году, когда выиграл эстафету, проигрывая минуты две. В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов — герой из героев», — приводит слова Третьяка ТАСС.