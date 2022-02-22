Кожевников — о «Йокерите»: пускай выходят из КХЛ! Ничего страшного не произойдёт
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о желании болельщиков «Йокерита» покинуть состав участников КХЛ. Фанаты «джокеров» опубликовали обращение к руководству команды с просьбой выйти из лиги.
«Пускай выходят! Ничего страшного не произойдёт. И «Спартак» пройдёт первый раунд. Хотя «Йокерит» можно заменить другими командами, которые не попали в плей-офф. Желающих много ведь, «Йокерит» можно спокойно заменить. Всё время в КХЛ с этим клубом проблемы. У них какие-то свои правила. Ну и пусть живут отдельно», — приводит слова Александра Кожевникова «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит» должен встретиться со «Спартаком». Первый матч запланирован на 1 марта.
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