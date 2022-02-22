«Йокерит» выступил с официальным заявлением по поводу требования болельщиков выйти из КХЛ

«Йокерит» на своём сайте выступил с официальным заявлением по поводу призыва фан-клуба «джокеров» выйти из состава КХЛ.
«Что касается остальной части сезона для «Джокеров», то в КХЛ в понедельник и вторник будут вестись дискуссии. Ниже приведено объявление клуба относительно оставшейся части сезона.
У «Йокерита» есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в КХЛ. «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку в то же время и ситуация исключительно сложная, мы не считаем, что «Йокерит» как спортивный клуб имеет полное право, чтобы чётко изложить свои взгляды на ситуацию.
На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведём активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и будем следить за их выполнением в наших поступках», — говорится в сообщении.
- 22 февраля 2022
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