Российский защитник «Витязя» Дамир Мусин продолжит карьеру в Финляндии

Защитник Дамир Мусин и ХК «Витязь» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщается на официальной странице подольской команды в «Инстаграме».
Отмечается, что права на игрока остаются за подмосковным клубом.
«Лечу играть за финский «Кярпят». В среду встречусь с ребятами на тренировке в Подольске, а вечером у меня самолёт до Хельсинки. Оттуда — в Оулу. Полечу один, семья остаётся в Подольске — супруга Юлия и наш маленький сын Карим», — говорится в сообщении.
Отметим, что «Кярпят» находится на восьмой позиции в чемпионате Финляндии, набрав 75 очков в 48 матчах. Клуб из Оулу – в группе команд, ведущих борьбу за позиции с 7-го по 10-е места, дающие право на участие в предварительном раунде плей-офф. Впереди находятся ТПС и «Лукко» — по 76, но у клуба из Раумы на четыре матча меньше. Позади «Кярпята» — «Коо Коо» и «Пеликанс», у них по 71 очку.
- 22 февраля 2022
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