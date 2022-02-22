«Барыс» обыграл московское «Динамо» в серии буллитов

В Москве завершился товарищеский матч, в котором сыграли местное «Динамо» и нур-султанский «Барыс». Во встрече, прошедшей на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва», казахстанская команда одержала победу в овертайме со счётом 4:3.

На 13-й минуте Коди Куник вывел команду из Казахстана вперёд. На 35-й минуте Валерий Орехов удвоил преимущество «Барыса». Через четыре минуты Андрей Прибыльский отыграл одну шайбу. За 34 секунды до конца второго периода Андрей Миронов с передачи Оскара Линдберга сравнял счёт, однако всего через 17 секунд Алихан Асетов вновь вывел «Барыс» вперёд. На второй минуте третьего периода Иван Игумнов смог сравнять счёт — 3:3. «Барыс» смог переиграть москвичей в серии буллитов — 1:0.