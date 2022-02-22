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«Барыс» обыграл московское «Динамо» в серии буллитов

«Барыс» обыграл московское «Динамо» в серии буллитов
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В Москве завершился товарищеский матч, в котором сыграли местное «Динамо» и нур-султанский «Барыс». Во встрече, прошедшей на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва», казахстанская команда одержала победу в овертайме со счётом 4:3.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2022, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Овертайм
3 : 3
Б
Барыс
Нур-Султан
0:1 Куник (Берглунд, Петухов) – 12:28 (5x5)   0:2 Орехов – 34:12 (5x5)   1:2 Прибыльский – 38:33 (5x5)   2:2 Миронов (Линдберг) – 39:26 (5x5)   2:3 Асетов – 39:43 (5x5)   3:3 Игумнов – 41:52 (5x5)

На 13-й минуте Коди Куник вывел команду из Казахстана вперёд. На 35-й минуте Валерий Орехов удвоил преимущество «Барыса». Через четыре минуты Андрей Прибыльский отыграл одну шайбу. За 34 секунды до конца второго периода Андрей Миронов с передачи Оскара Линдберга сравнял счёт, однако всего через 17 секунд Алихан Асетов вновь вывел «Барыс» вперёд. На второй минуте третьего периода Иван Игумнов смог сравнять счёт — 3:3. «Барыс» смог переиграть москвичей в серии буллитов — 1:0.

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