И. Воробьёв: на Олимпиаде не понравилось, куда двигается хоккей. ИИХФ стоит задуматься

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением от увиденного на Олимпиаде 2022 года в Пекине хоккея и рассказал о проблемных, на его взгляд, моментах, на которые нужно обратить внимание.



«По выступлению на Олимпиаде сборной России все комментарии давно даны. Что лично мне очень не понравилось на Играх, – а ведь это лакмусовая бумажка для спорта, – так это то, куда двигается как минимум европейский хоккей в зависимости от составов. В этом году в плане зрелищности был тихий ужас, ведь смотреть по полтора два гола и один в пустые ворота – далеко не то, что хотят видеть люди.



Почему это произошло? Площадки уменьшили, а зацепы и захваты оставили прежними, как в старые времена. А ведь времени для принятия решения у атакующей стороны стало гораздо меньше. Опять же, я не говорю о какой-то конкретной сборной, а говорю о том, что в целом было на Олимпиаде.



Это антиреклама хоккея, если зрители будут видеть полтора – два гола за игру. Так мы потеряем большую часть болельщиков, которые уйдут в другие виды спорта. Должны быть силовые приёмы, а зацепы, задержки и блокировки нужно оставить в прошлом. НХЛ и КХЛ в этом плане давно сделали выводы и перестроились. ИИХФ стоит серьёзно задуматься, в каком направлении мы двигаем наш любимый вид спорта и всерьёз заняться реформой. Кроме того, нужно внимательно следить за амуницией вратарей, чтобы она чётко соответствовала регламенту», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.