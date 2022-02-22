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17-летний Матвей Мичков набрал 100-е очко в МХЛ. Ему понадобилось 83 матча

17-летний Матвей Мичков набрал 100-е очко в МХЛ. Ему понадобилось 83 матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-1946» и «Спартаком», в котором победу со счётом 7:0 одержала санкт-петербургская команда.

17-летний нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков в этом матче оформил дубль. В последних трёх встречах на счету игрока три гола и две результативные передачи — 5 очков.

Таким образом, Мичков набрал 100-е очко в Молодёжной хоккейной лиге. Он принял участие в 83 матчах МХЛ, в которых забросил 61 шайбу и отдал 39 результативных передач.

Напомним, осенью 2021 года Мичков принимал участие в Кубке Карьяла, в трёх матчах которого набрал 2 (1+1) очка. Благодаря лакросс-голу шведам на Кубке Карьяла Матвей стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

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