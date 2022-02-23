Тренин забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой»

На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) в данный момент проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Завершился второй период, счёт равный – 3:3.

Третью шайбу «Нэшвилла» забросил российский хоккеист Яков Тренин, ему ассистировал Данте Фаббро. Для нападающего это взятие ворот стало 12-м в текущем сезоне, также на счету Тренина пять голевых передач. Российский хоккеист проводит свой третий сезон в НХЛ.

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«Флорида Пантерз» победила в трёх последних матчах кряду, команда лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции. «Нэшвилл Предаторз» проиграл четыре матча подряд и идёт шестым в Западной Конференции.