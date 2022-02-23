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«Флорида» потерпела поражение в игре с «Нэшвиллом». У Бобровского – 5 пропущенных шайб

«Флорида» потерпела поражение в игре с «Нэшвиллом». У Бобровского – 5 пропущенных шайб
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, благодаря которой им удалось прервать 4-матчевую серию поражений.

В составе «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Роман Йози, Яков Тренин, Таннер Жанно (дубль) и Микаэль Гранлунд. За «Флориду» забрасывали Сэм Райнхарт, Радко Гудас, Аарон Экблад и Сэм Беннетт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Ворота «Флориды» в этой игре защищал 33-летний российский вратарь Сергей Бобровский, пропустивший 5 шайб в результате 32 бросков.

Для 25-летнего российского нападающего «Предаторз» Якова Тренина этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне при 5 результативных передачах. Он провёл свой 49-й матч в текущем чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Юбердо, Дюклер) – 06:45 (5x4)   1:1 Форсберг (Дюшейн, Каррье) – 12:06 (5x5)   2:1 Гудас (Райнхарт) – 21:54 (5x5)   3:1 Экблад – 29:42 (5x5)   3:2 Йози (Дюшейн, Форсберг) – 30:44 (5x5)   3:3 Тренин (Фаббро) – 31:21 (5x5)   4:3 Беннетт (Юбердо, Уигар) – 48:11 (5x5)   4:4 Жанно – 50:41 (4x5)   4:5 Гранлунд (Форсберг, Йози) – 54:29 (5x4)   4:6 Жанно – 58:28 (en)

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» нанёс третье поражение кряду «Торонто Мэйпл Лифс», одержав победу в овертайме – 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бантинг (Марнер, Мэттьюс) – 12:50 (5x5)   1:1 Лайне (Дженнер, Веренски) – 26:13 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Кемпф, Бантинг) – 35:23 (5x5)   2:2 Боквист (Берюбе) – 41:05 (5x4)   3:2 Гонс – 47:13 (5x5)   3:3 Спецца (Мэттьюс, Таварес) – 57:54 (6x5)   4:3 Лайне (Ворачек, Веренски) – 60:20 (3x3)
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