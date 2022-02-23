«Флорида» потерпела поражение в игре с «Нэшвиллом». У Бобровского – 5 пропущенных шайб

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, благодаря которой им удалось прервать 4-матчевую серию поражений.

В составе «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Роман Йози, Яков Тренин, Таннер Жанно (дубль) и Микаэль Гранлунд. За «Флориду» забрасывали Сэм Райнхарт, Радко Гудас, Аарон Экблад и Сэм Беннетт.

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Ворота «Флориды» в этой игре защищал 33-летний российский вратарь Сергей Бобровский, пропустивший 5 шайб в результате 32 бросков.

Для 25-летнего российского нападающего «Предаторз» Якова Тренина этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне при 5 результативных передачах. Он провёл свой 49-й матч в текущем чемпионате.

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» нанёс третье поражение кряду «Торонто Мэйпл Лифс», одержав победу в овертайме – 4:3.

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