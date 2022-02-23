Тренерский штаб сборной России должен показать детальный отчёт, а пока видим только обиды

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о тренерском штабе сборной России на Олимпиаде.
Много много споров о стиле игры нашей сборной? Не стреляйте в пианиста – он играет как может. Мы сами набрали хоккеистов, которые специализируются на разрушении, пулянии шайбы по борту и копании на пятачке, хотя, повторюсь, могли бы создать пару атакующих звеньев.
Другое дело, что и в нашем клубном хоккее мы дрейфуем в сторону «бей — беги». Не раз говорил о том, что переход на маленькие площадки отбросил нас назад, но это тема для отдельного разговора.
Какой должна быть судьба Жамнова? Это очень серьёзный вопрос. Жамнов и его помощники получили в Пекине бесценный опыт. Но теперь очень многое зависит от того, сможет ли штаб извлечь необходимые уроки и начать расти в профессиональном плане.
Потенциал этого роста должны показать выступления наших тренеров в прессе, их детальный отчет на экспертном совете, разбор допущенных ошибок. Но пока ничего внятного мы, к сожалению, не видим и не слышим. Мелькают только обиды – например, от Ильи Ковальчука.
Возникает вопрос: а насколько адекватно штабом восприняты итоги Олимпиады?» – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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