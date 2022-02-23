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Тарасенко рассказал о голе, который забил через 42 секунды после пропущенной шайбы

Тарасенко рассказал о голе, который забил через 42 секунды после пропущенной шайбы
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал свой гол, забитый спустя 42 секунды после пропущенной шайбы в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

«Мы знали, что наша смена идёт сразу после того, как мы пропустили гол. Мы просто старались владеть шайбой в зоне атаки, контролировать её. Робби Томас сделал хороший пас. Он вообще-то отдал несколько таких передач в этом сезоне, а я раньше с них не забивал. Но мы играли хорошо, я получил шанс, и вообще это была отличная работа всех пятерых парней на льду. Все пять ребят были вовлечены в комбинацию. Это был хороший гол.

Мы чувствовали свою ответственность перед своим голкипером. Это была наша вина, что в предыдущих матчах мы играли не слишком хорошо, когда он был в воротах. Это важная игра и для него, и для нас. И мы показали ответственный хоккей, тем более в этом городе у нас много хороших воспоминаний. Мы очень рады за Джордана, он сыграл восхитительно. Был нашим лучшим хоккеистом на льду, делал нереальные сейвы. Мы за него очень-очень счастливы», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.

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