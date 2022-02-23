Барри Тротц отметил роль Сорокина в победе над «Сиэтлом»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Сорокина во встрече с «Сиэтл Кракен» (5:2).

«Игра была для него непростой, потому что в первые 30 минут работы у него было немного. Но в последние 20 минут мы вдоволь обеспечили его работой. Игра вратаря заключается в том, чтобы делать ключевые сейвы в ключевые моменты, и сегодня он нам это обеспечил», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.



В текущем сезоне Сорокин провёл 33 матча в регулярном чемпионате и оформил четыре шат-аута. Это второй сезон вратаря в Национальной хоккейной лиге.

После 46 игр команда из Нью-Йорка набрала 45 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.