Барри Тротц отметил роль Сорокина в победе над «Сиэтлом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Сорокина во встрече с «Сиэтл Кракен» (5:2).
«Игра была для него непростой, потому что в первые 30 минут работы у него было немного. Но в последние 20 минут мы вдоволь обеспечили его работой. Игра вратаря заключается в том, чтобы делать ключевые сейвы в ключевые моменты, и сегодня он нам это обеспечил», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Сорокин провёл 33 матча в регулярном чемпионате и оформил четыре шат-аута. Это второй сезон вратаря в Национальной хоккейной лиге.
После 46 игр команда из Нью-Йорка набрала 45 очков и сейчас занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.
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