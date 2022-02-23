«Авангард» всухую обыграл ЦСКА в контрольном матче
Поделиться
Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился контрольный матч, в котором московский ЦСКА принимал омский «Авангард». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:0.
На 28-й минуте Арсений Грицюк открыл счёт в матче, забив с передач Корбана Найта и Сергея Толчинского. За четыре секунды до конца встречи Корбан Найт увеличил преимущество омичей броском в пустые ворота.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 февраля 2022, среда. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Найт, Толчинский) – 27:49 (5x4) 0:2 Найт – 59:56 (en)
Напомним, эта встреча проходила в рамках подготовки команд к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде столичная команда сыграет с ярославским «Локомотивом», «Авангард» встретится с казанским «Ак Барсом».
Отметим, что в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» и «Ак Барс» встречались в финале Восточной конференции. Тогда в семи матчах сильнее оказались омичи.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
15:13
-
15:06
-
14:25
-
13:18
-
12:56
-
11:31
-
11:00
-
10:46
-
10:03
-
09:40
-
09:16
-
08:55
-
08:40
-
06:23
-
06:08
-
05:48
-
05:36
-
05:31
-
05:18
-
04:50
-
03:30
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:10
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:54
-
21:48
-
21:39
-
20:59
-
20:39
-
20:16
-
19:50
-
19:37
-
19:06
Партнерский контент