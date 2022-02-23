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«Авангард» всухую обыграл ЦСКА в контрольном матче

«Авангард» всухую обыграл ЦСКА в контрольном матче
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Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился контрольный матч, в котором московский ЦСКА принимал омский «Авангард». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:0.

На 28-й минуте Арсений Грицюк открыл счёт в матче, забив с передач Корбана Найта и Сергея Толчинского. За четыре секунды до конца встречи Корбан Найт увеличил преимущество омичей броском в пустые ворота.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 февраля 2022, среда. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Найт, Толчинский) – 27:49 (5x4)   0:2 Найт – 59:56 (en)

Напомним, эта встреча проходила в рамках подготовки команд к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде столичная команда сыграет с ярославским «Локомотивом», «Авангард» встретится с казанским «Ак Барсом».

Отметим, что в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» и «Ак Барс» встречались в финале Восточной конференции. Тогда в семи матчах сильнее оказались омичи.

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