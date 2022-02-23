Два игрока «Оттавы» жёстко «впечатали» лицом в борт Кирилла Капризова. Судьи промолчали

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В середине третьего периода произошло грубое нарушение правил. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов получил шайбу за лицевой линией у ворот «Оттавы» и попытался отдать передачу Райану Хартману. Однако шайба угодила в конёк защитнику хозяев Никите Зайцеву, вынудив Капризова развернуться лицом к борту.
В этот момент рядом с ними находился форвард «Оттавы» Марк Кастелиц, который на пару с Зайцевым «припечатал» нападающего «Миннесоты» к борту, из-за чего Кирилл влетел в него лицом.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Отметим, что игроки «Сенаторз» замерли, ожидая свистка судьи и удаления. Однако арбитр промолчал.
- 23 февраля 2022
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:25
-
15:13
-
15:06
-
14:25
-
13:18
-
12:56
-
11:31
-
11:00
-
10:46
-
10:03
-
09:40
-
09:16
-
08:55
-
08:40
-
06:23
-
06:08
-
05:48
-
05:36
-
05:31
-
05:18
-
04:50
-
03:30
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:10
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:54
-
21:48
-
21:39