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Два игрока «Оттавы» жёстко «впечатали» лицом в борт Кирилла Капризова. Судьи промолчали

Два игрока «Оттавы» жёстко «впечатали» лицом в борт Кирилла Капризова. Судьи промолчали
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В середине третьего периода произошло грубое нарушение правил. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов получил шайбу за лицевой линией у ворот «Оттавы» и попытался отдать передачу Райану Хартману. Однако шайба угодила в конёк защитнику хозяев Никите Зайцеву, вынудив Капризова развернуться лицом к борту.

В этот момент рядом с ними находился форвард «Оттавы» Марк Кастелиц, который на пару с Зайцевым «припечатал» нападающего «Миннесоты» к борту, из-за чего Кирилл влетел в него лицом.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Отметим, что игроки «Сенаторз» замерли, ожидая свистка судьи и удаления. Однако арбитр промолчал.

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