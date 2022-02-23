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«Вопиющий толчок». Журналист The Athletic — о жёстком нарушении правил против Капризова

«Вопиющий толчок». Журналист The Athletic — о жёстком нарушении правил против Капризова
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Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» прокомментировал момент матча между «Оттавой Сенаторз» и «Миннесотой Уайлд». В середине третьего периода игроки «сенаторов» Никита Зайцев и Марк Кастелиц на пару «припечатали» нападающего «дикарей» Кирилла Капризова к борту, из-за чего россиянин влетел в него лицом.

«Вопиющий толчок на борт», — говорится в сообщении.

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Отметим, что после момента с Капризовым игроки «Сенаторз» замерли, ожидая свистка судьи и удаления. Однако арбитр промолчал.

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