Кузьменко — самый интересный игрок, не задрафтованный в НХЛ, по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг самых интересных игроков, которые не были задрафтованы клубами НХЛ, находятся в статусе свободных агентов и могут подписать контракт с командой из Северной Америки.
Кузьменко — самый интересный незадрафтованный игрок, способный подписать контракт в НХЛ.
Этот список возглавил нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко.
Рейтинг The Athletic:
1. Андрей Кузьменко (СКА, КХЛ) — нападающий, 26 лет;
2. Бен Майерс (университет Миннесоты, NCAA) — нападающий, 23 года;
3. Джейк Ливингстон (университет штата Миннесота, NCAA) — защитник, 22 года;
...
5. Сергей Толчинский («Авангард», КХЛ) — нападающий, 27 лет;
6. Нико Оямяки («Витязь», КХЛ) — нападающий, 26 лет;
...
12. Даниил Вовченко («Северсталь», КХЛ) — нападающий, 25 лет.
Ранее появилась информация, что в услугах Кузьменко заинтересованы «Оттава Сенаторз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс».
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