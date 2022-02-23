Кузьменко — самый интересный игрок, не задрафтованный в НХЛ, по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг самых интересных игроков, которые не были задрафтованы клубами НХЛ, находятся в статусе свободных агентов и могут подписать контракт с командой из Северной Америки.

Кузьменко — самый интересный незадрафтованный игрок, способный подписать контракт в НХЛ.

Этот список возглавил нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко.



Рейтинг The Athletic:



1. Андрей Кузьменко (СКА, КХЛ) — нападающий, 26 лет;

2. Бен Майерс (университет Миннесоты, NCAA) — нападающий, 23 года;

3. Джейк Ливингстон (университет штата Миннесота, NCAA) — защитник, 22 года;

...

5. Сергей Толчинский («Авангард», КХЛ) — нападающий, 27 лет;

6. Нико Оямяки («Витязь», КХЛ) — нападающий, 26 лет;

...

12. Даниил Вовченко («Северсталь», КХЛ) — нападающий, 25 лет.

Ранее появилась информация, что в услугах Кузьменко заинтересованы «Оттава Сенаторз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс».