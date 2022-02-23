Агент Амирова выступил с заявлением по состоянию здоровья Родиона

Дэн Мильштейн, агент российского форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Родиона Амирова, на своей странице в «Твиттере» выпустил официальное заявление по состоянию здоровья своего клиента.



«Сегодня организация «Торонто Мэйпл Лифс» объявила, что у Родиона диагностирована опухоль мозга.



Прежде всего мы хотели бы поблагодарить клуб «Торонто» и команду КХЛ «Салават Юлаев» за невероятную поддержку.



В данный момент Родион вместе со своей семьёй находится в Германии, где проводит лечение. Он выходит на лёд три раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твёрдо намерен вернуться в профессиональный хоккей.



Мы встретились с Родионом впервые, когда ему было 16 лет. За последний месяц его поведение за пределами льда на меня произвело ещё большее впечатление, чем его выступление на льду. Опираясь на поддержку двух первоклассных организаций, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Родиону и его семье преодолеть этот трудный жизненный период», — говорится в сообщении.

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