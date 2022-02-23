ESPN: Овечкин — фаворит на звание самому ценному игроку сезона НХЛ. Макдэвид — вне топ-3

Авторитетное издание ESPN прокомментировало борьбу за «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку сезона в Национальной хоккейной лиге.

По мнению издания, фаворит гонки за трофей — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Финалистами же станут нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Юбердо является лидером гонки бомбардиров текущего сезона НХЛ. У него 72 (17+55) очка после 51 встречи регулярного чемпионата. Мэттьюс — второй в списке лучших снайперов, у него 34 гола в 47 встречах. На счету 36-летнего Овечкина 62 (31+31) очка после 50 матчей.

Отметим, что в тройку предполагаемых кандидатов на «Харт» не вошли игроки атаки «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Канадец занимает второе место в гонке бомбардиров, набрав 71 (26+45) очко в 49 встречах. Немец — третий с 70 (35+35) очками после 50 матчей. Кроме того, Драйзайтль лидирует в списке снайперов сезона.