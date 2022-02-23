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«Красавчик! Ждём его здоровым!» Фетисов поддержал Амирова, у которого обнаружили опухоль

«Красавчик! Ждём его здоровым!» Фетисов поддержал Амирова, у которого обнаружили опухоль
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о выявлении опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Прежде всего хочется пожелать здоровья! Врачи должны контролировать весь процесс восстановления. Парень с хорошим характером. Молодец, что продолжает тренировки! Красавчик! Ждём его здоровым. Есть проблемы, которые требуют решений от профессиональных людей. Если нужна любая помощь или поддержка, мы всегда готовы её оказать», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

Напомним, генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.

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