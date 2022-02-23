Президент федерации хоккея Словакии показал фото с празднований бронзы Олимпийских игр

Президент федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан в «Твиттере» выложил фотографию с чествования команды. Болельщики вышли на площадь, чтобы поздравить сборную Словакии с бронзовыми медалями Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Площадь Словацкого национального восстания и тысячи любителей хоккея отпраздновали со своими игроками бронзу Олимпиады-2022», — говорится в сообщении.

19 февраля в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).



Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1. Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б). Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).