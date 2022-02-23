Малкин: надеюсь, что однажды Кросби отдаст мне передачу на 500-й гол
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что хочет забить свой 500-й гол с передачи капитана команды Сидни Кросби.
«Я рад за Сида. Он потрясающий игрок. Он всего этого заслуживает. Каждый гол, который он забивает. Я рад отдавать ему передачи. Для меня это прекрасные воспоминания. Надеюсь, что однажды он отдаст мне передачу на 500-й гол», — приводит слова Малкина североамериканский журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что на данный момент российский нападающий смог забросить 430 шайб, приняв участие в 956 встречах НХЛ. Капитан «Питтсбурга» Кросби забил 500-й гол в лиге 15 февраля, в большинстве поразив ворота «Филадельфии Флайерз» (5:4 ОТ). Канадец забросил с передачи Малкина.
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