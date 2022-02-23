Врач исключил возможность образования опухоли мозга у Амирова после сотрясения

Спортивный врач и главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий прокомментировал обнаружение опухоли мозга у нападающего ХК «Салават Юлаев» Родиона Амирова. Перед сезоном КХЛ форвард получил сотрясение мозга.
«У Амирова в августе было сотрясение мозга? Хоккеисты постоянно бьются — не только о борт. Удивлюсь, если это была его первая травма. Существует миф, что от сотрясения могут образовываться опухоли, но никаких официальных данных нет. Опухоли именно от сотрясения сто процентов быть не может. Сотрясение — это не локальное повреждение, а функциональный сбой мозга, который не имеет никаких анатомических изменений.
Даже при тяжёлых травмах, вроде «ушиба головного мозга», серьёзных исследований, подтверждающих взаимосвязь между травмой и опухолью, — нет. Привязывать опухоль к сотрясению лишено какого-либо смысла, особенно если это окажется доброкачественная опухоль, которая растёт годами, даже десятилетиями», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 23 февраля 2022
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