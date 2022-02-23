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«Мне кажется, Евгений перезагрузился». Главный тренер «Вашингтона» похвалил Кузнецова

«Мне кажется, Евгений перезагрузился». Главный тренер «Вашингтона» похвалил Кузнецова
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского нападающего Евгения Кузнецова в этом сезоне.

«Считаю, что Евгений стал относиться серьёзнее к делу. Он отлично поработал летом. Мне кажется, что он перезагрузился. Началась новая глава в его карьере. В прошлом сезоне было очень много разговоров о его будущем. Он — важная часть нашей команды. Тогда мы с ним провели беседу, и я рад, что он остался в «Вашингтоне». Потому что это игрок выдающегося таланта», — сказал Лавиолетт в эфире 106.7 The Fan.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний россиянин принял участие в 49 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 33 результативные передачи, суммарно набрав 48 очков.

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