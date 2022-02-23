Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, какой из своих голов он считает любимым в карьере.

«Каждое очко, каждый гол — мой любимый. Любой гол даётся с трудом, поэтому я ценю каждый из них», — приводит слова Овечкина авторитетное издание The Wall Street Journal.

Напомним, в текущем сезоне 36-летний российский форвард принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу, суммарно набрав 62 очка при показателе полезности «+14». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1247 матчей. За это время он успел забить 761 гол и отдать 621 голевой пас. Таким образом, на счету россиянина 1382 очка в НХЛ.