Александр Овечкин установил уникальный рекорд в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальный рекорд, сообщает NBC Sports.
Российский нападающий стал единственным игроком в истории НХЛ, который забросил минимум 30 голов в 16 сезонах за одну команду.
Этого достижения он добился в матче с «Нэшвилл Предаторз». На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «хищники» принимали «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1. В этой встрече Овечкин оформил дубль, забив 30-й и 31-й голы в текущем сезоне и прервав серию из шести матчей без заброшенных шайб.
Отметим, что не менее 16 сезонов с 30+ голами также провёл Майк Гартнер (на его счету 17 таких сезонов), однако форвард за это время поиграл в составе пяти разных команд.
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