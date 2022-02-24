Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов перенёс операцию и выбыл на 6 месяцев

22-летний российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов успешно перенёс операцию по восстановлению поврежденного правого бедра и, как ожидается, полностью восстановится через шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Нашим первым шагом после травмы Даниила было попробовать реабилитацию. К сожалению, его бедро не восстанавливалось так, как мы надеялись, и наша медицинская команда недавно решила, что операция — лучший способ действий с учётом его долгосрочной карьеры. Сегодняшняя операция прошла хорошо, и мы ожидаем, что он полностью восстановится и будет готов к началу следующего сезона», — заявил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

Тарасов пропустил последние 20 матчей с тех пор, как получил травму во время игры «Блю Джекетс» 1 января с «Каролиной Харрикейнз» (4:7). В этом сезоне он принял участие в 4 матчах, 3 из которых в старте, пропуская в среднем 2,40 шайбы за матч и отражая 93,7% бросков.