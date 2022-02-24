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«Тампа» победила «Эдмонтон», у Кучерова – гол и передача

«Тампа» победила «Эдмонтон», у Кучерова – гол и передача
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

На 12-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Энтони Чирелли. Через 7 минут Коннор Макдэвид сравнял счёт. Но ещё через минуту Стивен Стэмкос с передачи россиянина Михаила Сергачёва вывел свою команду вновь вперёд. На 31-й минуте преимущество увеличил Брейден Пойнт после передачи россиянина Никиты Кучерова. На 36-й минуте ещё забил и Кори Перри после ассиста Сергачёва. На 38-й минуте одну шайбу отыграл Зак Хайман. На 50-й минуте Макдэвид оформил дубль. Точку же в матче поставил Никита Кучеров.

Российский голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Марун (Чирелли) – 11:57 (5x5)   1:1 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 18:10 (5x4)   2:1 Стэмкос (Киллорн, Сергачёв) – 19:45 (5x5)   3:1 Пойнт (Кучеров, Палат) – 30:48 (5x5)   4:1 Перри (Сергачёв, Марун) – 35:24 (5x4)   4:2 Хайман (Драйзайтль) – 37:12 (5x5)   4:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 49:39 (5x5)   5:3 Кучеров – 59:56 (en)
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