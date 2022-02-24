Боунесс — о Гурьянове: Денис просто летал по площадке сегодня

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева — в овертайме со счётом 3:2.

В этой встрече одну из шайб «Далласа» забросил российский нападающий Денис Гурьянов. После матча главный тренер команды Рик Боунесс поделился мнением об игре форварда.

«Денис просто летал по площадке сегодня», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Гурьянов провёл 46 матчей и набрал 22 очка: забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач.

На данный момент «Даллас» занимает 10-е место в таблице Западной конференции.