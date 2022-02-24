Боунесс — о Гурьянове: Денис просто летал по площадке сегодня
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева — в овертайме со счётом 3:2.
В этой встрече одну из шайб «Далласа» забросил российский нападающий Денис Гурьянов. После матча главный тренер команды Рик Боунесс поделился мнением об игре форварда.
«Денис просто летал по площадке сегодня», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Гурьянов провёл 46 матчей и набрал 22 очка: забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач.
На данный момент «Даллас» занимает 10-е место в таблице Западной конференции.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
11:33
-
10:33
-
09:10
-
08:56
-
08:39
-
08:00
-
07:51
-
07:08
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:48
-
02:53
-
01:00
- 23 февраля 2022
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:50
-
20:36
-
20:10
-
19:38
-
19:02
-
18:46
-
18:12
-
17:50
-
17:36
Партнерский контент