Морозов: всей хоккейной семьёй переживаем за Родиона и желаем ему скорейшего выздоровления

Президент КХЛ Алексей Морозов пожелал здоровья форварду Родиону Амирову, у которого обнаружили опухоль головного мозга.

«Всегда неприятно получать такие новости, особенно о 20-летнем парне, который находится в самом начале своего профессионального пути. Мы всей нашей хоккейной семьёй переживаем за Родиона и желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он вернулся на лёд и радовал нас своей игрой. Родион, мы с тобой!» – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 10 матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.