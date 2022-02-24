Дмитрий Завгородний покинул «Сочи». Он подписал контракт с клубом в декабре

«Сочи» и нападающий Дмитрий Завгородний расторгли контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт игрока действовал до 30 апреля 2022 года. Соглашение расторгнуто по инициативе хоккеиста. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (0+3) очка.
Спортивные права в КХЛ на Дмитрия Завгороднего остаются у ХК «Сочи».
Игрок выступал за клуб на правах аренды из «Калгари Флэймз».
С декабря прошлого года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи. В нынешнем сезоне до перехода в состав сочинцев 21-летний форвард провёл за «Стоктон Хит» шесть встреч, но результативными действиями не отметился.
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