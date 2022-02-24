«Динамо» обыграло «Барыс», забросив шесть шайб

Сегодня, 24 февраля, в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялся контрольный матч, в котором московское «Динамо» встречалось с нур-султанским «Барысом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2).
В составе динамовцев голами отметились Дмитрий Рашевский, Эрик О’Делл (дубль), Пётр Яковлев, Вадим Шипачёв, Оскар Линдберг. У «Барыса» голы забили Егор Петухов, Никита Михайлис и Аркадий Шестаков.
Отметим, по ходу матча Станислав Галиев не смог реализовать буллит. Галиев, как и Шипачёв, проводили первый матч за динамовцев после Олимпиады.
Напомним, обе команды продолжают подготовку к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» сыграет в первом раунде с «Северсталью», «Барыс» встретится с «Металлургом».
В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
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