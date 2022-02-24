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Мойсанен: у Финляндии было больше моментов в финале, чем у России. Что не так, не понимаю?

Мойсанен: у Финляндии было больше моментов в финале, чем у России. Что не так, не понимаю?
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Бывший тренер «Ак Барса» Ари Мойсанен поделился мнением об игровом стиле сборной Финляндии по хоккею.

«Все видели, что Финляндия играла в закрытый хоккей, строго, дисциплинированно, от обороны. Самому нравится этот стиль? Нравится. Я читал российские медиа, которые пишут, что финский стиль скучный, что он убивает хоккей. Ну не знаю. В финале у Финляндии было куда больше опасных моментов, чем у России. Что не так-то? Я не понимаю. А если бы Россия победила со счётом 2:1, то всё было бы в порядке?

Мы верим, что это победный хоккей. Можно сравнить по именам сборные России и Финляндии. Россияне индивидуально сильнее. Но это командная игра. Мы побили Россию за счёт сплочённости. Если бы мы скатывались к индивидуальному мастерству, то, скорее всего, проиграли.

Ещё раз вернусь к этой теме. Я читаю российские медиа и после каждого турнира легенды и бывшие звёзды говорят, что мы играем плохо, что Россия во все времена лучше. Времена бывают разные. Сейчас 2022 год – многие научились играть в хоккей. Но давайте вернёмся на 20 лет назад. В Европе никто тогда не мог обыграть Россию. Никто!

Все эпохи разные. Поэтому я не понимаю, почему эти легенды всё время обращаются к истории. Она ведь разная», – цитирует Мойсанена «Спорт Бизнес Online».

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