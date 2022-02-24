Б. Миронов: «Спартак» готовится к «Йокериту». Не думаем о том, что серию могут отменить

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал информацию о возможной отмене серии плей-офф Кубка Гагарина 2022 года или смене соперника по первому раунду. Красно-белые должны сыграть с финским «Йокеритом».
«Готовы ли в «Спартаке» к тому, что могут отменить серию с «Йокеритом»? Мы даже об этом не думаем, готовимся к «Йокериту», знаем, что 1 марта первая игра. Политика и хоккей несовместимы, поэтому даже разговоров таких нет. Все готовятся», — приводит слова Миронова ТАСС.
Напомним, первая встреча в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Йокеритом» должна пройти в Хельсинки во вторник, 1 марта. Ранее фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ. Также один из главных спонсоров «Йокерита» приостановил сотрудничество с клубом.
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