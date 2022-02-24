Главный тренер сборной Чехии по хоккею Пешан освобождён от своей должности

Филип Пешан освобождён от должности главного тренера сборной Чехии по хоккею, сообщает твиттер-аккаунт команды.



Отмечается, что штаб Пешана также прекращает работу на своих должностях. Генеральный менеджер сборной Чехии Питер Недвед должен объявить имя нового тренера команды к середине марта. Пешан возглавил сборную Чехии в 2020 году.



Напомним, чешская команда потерпела поражение в квалификационном раунде Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швейцарией (2:4), впервые не попав в четвертьфинал Олимпиады. Плей-офф на Олимпиадах проводится с 1992 года.



Единственный раз золотые медали на Олимпийских играх сборная Чехии по хоккею выигрывала в 1998 году в Нагано (Япония), в финале обыграв Россию (1:0).