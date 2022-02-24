СКА в товарищеском матче одержал победу над «Автомобилистом»

Санкт-петербургский СКА одержал победу в товарищеском матче над екатеринбуржским «Автомобилистом» со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов, Степан Фальковский, Никита Камалов и Артём Швец-Роговой. У «Автомобилиста» забросили шайбы Александр Щемеров и Анатолий Голышев.



Напомним, СКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона, «Автомобилист» завершил чемпионат на девятой строчке Востока и не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина.



СКА в первом раунде Запада сыграет с минским «Динамо». Первый матч — 2 марта.