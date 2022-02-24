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СКА в товарищеском матче одержал победу над «Автомобилистом»

СКА в товарищеском матче одержал победу над «Автомобилистом»
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Санкт-петербургский СКА одержал победу в товарищеском матче над екатеринбуржским «Автомобилистом» со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов, Степан Фальковский, Никита Камалов и Артём Швец-Роговой. У «Автомобилиста» забросили шайбы Александр Щемеров и Анатолий Голышев.

Напомним, СКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона, «Автомобилист» завершил чемпионат на девятой строчке Востока и не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

СКА в первом раунде Запада сыграет с минским «Динамо». Первый матч — 2 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 февраля 2022, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Щемеров – 04:23 (5x5)   1:1 Хуснутдинов (Кузьменко, Ожиганов) – 29:47 (5x4)   1:2 Голышев (Белоусов, Спунер) – 36:13 (5x4)   2:2 Фальковский – 39:44 (5x5)   3:2 Камалов (Моисеев, Волков) – 43:37 (5x5)   4:2 Швец-Роговой – 58:00 (en)
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