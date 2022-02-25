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Овечкин сократил отставание от Халла до 8 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил отставание от Халла до 8 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу подопечных Жерара Галлана.

Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин, отличившийся за минуту до конца основного времени. Благодаря этому он сократил отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 8 очков. В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1383 (762+621) очка за 1248 матчей в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 51 матче, в которых забил 32 гола и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности «+13» и 8 минутах штрафного времени.

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